Роднина — о возможной тренерской карьере Загитовой: «Пожелаю ей только успехов»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой попробовать себя в роли тренера.

Ранее Загитова заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани.

«У нее такой возраст, когда она может готовить себя к тренерской карьере. Пожелаю ей только успехов в тренерской деятельности и работе в академии, которая будет в Казани. Будем следить за ее работой, а потом оценивать ее», — сказал Роднина «СЭ».

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.