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Фигурное катание

Сегодня, 19:47

Роднина: «Чемпионат России по прыжкам мне не особо интересен»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что чемпионат России по прыжкам не вызывает у нее интереса.

«Я не смотрела чемпионат в прошлом году, и предстоящий тоже не особо интересен. Пока не вижу, что это может вырасти в какую-то дисциплину. Понимаю, почему такой формат появился. Сначала была пандемия, а после Олимпиады 2022 года нас отстранили. Надо было что-то придумывать. Какую-то развлекаловку для публики, а также стимул и поддержку для спортсменов и тренеров. Но мне прыжковый чемпионат не интересен», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.

Источник: ВсеПроСпорт
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Фигурное катание
Ирина Роднина
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