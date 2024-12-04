Роднина — о нарушении ПДД Загитовой: «Законы едины для всех, популярность только усугубляет»

Депутат Госдумы и бывшая фигуристка Ирина Роднина прокомментировала информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году.

«У нас правила единые для всех граждан Российской Федерации. Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей? Не знаю, особенно что, но факт остается фактом», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».