Роднина сравнила Плющенко и Тутберидзе: «Насколько профессионально готовить спортсмена на полтора сезона?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в беседе «СЭ» сравнила тренерскую работу Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

— Разве у учеников Плющенко мало побед? Тогда сравните: сколько работает Тутберидзе, и сколько работает Плющенко... Я не даю оценок, потому что очень часто результат тренера — это и талант спортсмена, и то, насколько они смогли выстроить свои отношения. К тому же, работа со взрослым спортсменом — это одно, с молодым — другое. Нельзя смотреть однобоко: нет ученика на мировой арене — тренер плохой, есть ученик — хороший. Очень часто ученик приходит от другого тренера. И как на это смотреть?

— Он выступает на багаже предыдущего тренера...

— Я бы не сказала, что на багаже тренера. Во-первых, ученик выступает на багаже собственных способностей. Во-вторых, бывают травмы. Ну и что, что у Тутберидзе есть чемпионы мира? Выпустили и ушли, выступили — ушли. Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон? Я бы задала вопрос Тутберидзе: насколько это профессионально — готовить спортсмена на полтора сезона? — сказала Роднина «СЭ».