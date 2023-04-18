Экс-ученица Арутюняна: «У него не прыгают четверные в 9 лет. Может, потому, что он понимает — вытянет ли девочка потом?»

Российская фигуристка и тренер Ирина Смирнова в интервью «СЭ» высказалась о стиле работы двух своих бывших наставников — Рафаэля Арутюняна и Светланы Соколовской.

— Вы работали с Рафаэлем Арутюняном и Светланой Соколовской. Их можно сравнить?

— Я бы не сравнивала. Но могу сказать конкретно о Рафаэле Владимировиче — он знает, зачем что дает. Он дает элементарные вещи, распрыжки, цаки, и ты думаешь: «Господи, это еще зачем?» А потом понимаешь, что у него работает целая схема. И он в курсе, зачем он дал то упражнение, почему именно столько раз. В голове компьютер. Но мне кажется, в России тоже есть такие тренеры, у которых в голове есть общая картина, а не спонтанные идеи. Может быть, мне скажут, что у Арутюняна не прыгают четверной сальхов в девять лет. Но возможно, это потому что он понимает — а сколько лет девочка еще пропрыгает этот четверной до пубертата? И вытянет ли потом?

— У Соколовской вы начинали свой тренерский путь. Могли подумать, что через несколько лет она станет одним из топовых тренеров в стране? По составу группы уж точно.

— Молодец она, что тут еще скажешь? (смеется) Нет, если серьезно, я ей очень благодарна, что она дала мне даже не толчок, а пинок в тренерской карьере. С малышами, меня всегда интересовали прыжки. У меня получалось им учить. Она предложила мне сделать свой набор. И пошло — дальше я с ним перешла в Одинцово и так далее.

— С Трусовой у нее получится?

— Давайте скажу так — пусть попробуют.

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