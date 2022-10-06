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Фигурное катание

Сегодня, 18:55

Винер: «Желаю Тарасовой крепкого здоровья. Она лицо нашего фигурного катания»

Антон Иванов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелала здоровья Татьяне Тарасовой.

«Это ужасная новость. Будут брошены самые лучшие силы, чтобы Татьяна Анатольевна выздоровела. Она лицо нашей страны! Она лицо нашего фигурного катания! Желаю крепкого здоровья ей. Надеюсь, что она совсем скоро пойдет на поправку!» — сказала Винер «СЭ».

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Фигурное катание
Ирина Винер-Усманова
Татьяна Тарасова
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