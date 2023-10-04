Тренер Жук: «Леонтьева и Горелкин стали первой парой в нашей команде»

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала, как их ученики Софья Леонтьева и Даниил Горелкин справились с переходом из юниоров на взрослый уровень.

«В этом году Леонтьева и Горелкин стали первой парой в нашей команде, — цитирует Жук «Газета.ru». — Они как-то легко это восприняли, подхватили и пошли. У них не было страха — как будто Соня с Даней ждали, когда освободится это место. У нас были раньше другие пары, у которых такой период не так легко проходил. Но Леонтьева и Горелкин выглядят по-взрослому, катаются по-взрослому, поступки совершают взрослые».

Леонтьева и Горелкин ранее выступили на контрольных прокатах основной сборной России. В прошлом сезоне они выиграли финал «Гран-при России» среди юниоров.