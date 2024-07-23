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Фигурное катание

Сегодня, 18:08

Искусственный интеллект внедрят в систему судейства в фигурном катании

Алина Савинова
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Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже заявил, что искусственный интеллект скоро будет задействован в судействе фигурного катания.

«Благодарю МОК за внедрение искусственного интеллекта в спорт. Некоторые виды спорта, такие как фигурное катание, очень сильно зависят от судей. Когда судят люди, это иногда приводит к непониманию или противоречиям. Мы счастливы, что искусственный интеллект скоро будет помогать людям в судействе», — приводит РИА «Новости» слова главы ISU.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский. В фигурном катании могут ввести в судейство искусственный интеллект. В чем здесь риск?

Ким также отметил, что организация с удовольствием будет сотрудничать с МОК и поддерживать его усилия по внедрению искусственного интеллекта для развития спорта.

На конгрессе Международного союза конькобежцев, который проходил с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, Ким выразил точку зрения, что искусственный интеллект поможет судьям быть более точными, быстрыми и гибкими. Однако организация, по его словам, также воспользуется преимуществами существующих технологий, которые легко доступны.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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