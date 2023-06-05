Исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, сообщает ТАСС. Об этом изданию сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода, — цитирует Чайковскую ТАСС. — Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили».

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.