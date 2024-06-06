Источник: американских фигуристов наградят золотыми медалями ОИ-2022 7 августа

Церемония награждения американских и японских фигуристов за командный турнир Олимпиады-2022 состоится 7 августа в Париже, сообщает журналистка USA Today в социальных сетях.

Отмечается, что награждение пройдет в рамках Олимпийских игр 2024 года.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место. Американские фигуристы чемпионами соревнований, а на вторую строчку поднялась сборная Японии.