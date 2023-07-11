Источник: Анна Щербакова заболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает Sport24.

По информации источника, из-за заболевания 19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске.

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.