Источник: Фигурист-чемпион вернулся из США в Россию

Российский фигурист Игорь Еременко, выступавший в танцах на льду, вернулся в Россию из США, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что 27-летний фигурист, который в течение последнего года проживал в США, проведет в России несколько месяцев. Он будет заниматься тренерской работой.

Ранее Еременко выступал за Россию в паре с Аннабель Морозовой, которая сменила спортивное гражданство на американское в мае 2024 года. Осенью 2023 года пара переехала в США. После распада дуэта с Морозовой Еременко начал работать тренером.

Вместе с Софьей Шевченко Еременко добился значительных успехов в фигурном катании, став победителем юниорского финала «Гран-при» и завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров.