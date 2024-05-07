Источник: группа Тутберидзе не будет готовиться к новому сезону в Новогорске

Группа заслуженного тренера России Этери Тутберидзе не будет проводить традиционный летний сбор в подмосковном Новогорске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник, близкий к ситуации.

Данное решение было принято в связи с открытием во второй половине прошлого года в московском районе Ясенево нового многофункционального центра, носящего имя Тутберидзе. Именно в нем будет проходить подготовка к следующему сезону.

В группе Тутберидзе занимаются ведущие фигуристы страны, такие как Аделия Петросян, Софья Акатьева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов и другие.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение, а в октябре также приняла решение оставить его в силе. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.