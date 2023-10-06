Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:39

Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов

Алина Савинова
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) хотят выступить за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. Возвращение россиян в организации никто не поддерживает, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как отмечает источник, в рядах Международного союза конькобежцев есть сторонники допуска спортсменов из Белоруссии к турнирам. По их мнению, для этого имеются основания. В частности, в данное время на территории Украины нет белорусских военнослужащих. Также в организации учитывается решение УЕФА, который разрешил белорусским футбольным клубам и сборной принимать участие в матчах на нейтральных полях.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231006/isu-1900909426.html
Фигурное катание
3
Читайте также
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков считает, что спорт стал частью политики и потерял свою независимость
Роднина — о решении ОКР не принимать участия в заседаниях ЕОК: «Это не бойкот, это позиция»
Олимпийский комитет России отказался участвовать в генеральной ассамблее ЕОК
Кожевников отреагировал на просьбу ФХР к Международной федерации хоккея допустить юношеские команды к турнирам
Канчельскис: «Бойкоты были на эмоциях. ФИФА проведет работу в данном направлении, проблемы будут решены»
Представители ОКР не поедут на генассамблею Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова: «Взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеру, а остались здесь и передают опыт»

Роднина — об исполнении сальто на соревнованиях в Китае: «В этом нет ничего особенного»