Источник: Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга

Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга, сообщил источник РИА «Новости» Спорт.

В декабре фигурист пропустил чемпионат России из-за обострения хронического синусита. Он также не участвовал в Кубке Первого канала.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет 28-29 января.

23 января тренер бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Михаила Коляды Алексей Мишин заявил, что спортсмен примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга.