Источник: на борту упавшего в США самолета не было фигуристов из опубликованного в СМИ списка

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На борту самолета, потерпевшего крушение в США, не было фигуристов с российскими корнями из опубликованного в СМИ списка, сообщает matchtv.ru.
Ранее Mash сообщил, что в упавшем самолете могли находиться Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.
Позже отец Аннабель Морозов опроверг нахождение фигуристки на борту.
30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.
На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.