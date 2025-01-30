Источник: на борту упавшего в США самолета не было фигуристов из опубликованного в СМИ списка

На борту самолета, потерпевшего крушение в США, не было фигуристов с российскими корнями из опубликованного в СМИ списка, сообщает matchtv.ru.

Ранее Mash сообщил, что в упавшем самолете могли находиться Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.

Позже отец Аннабель Морозов опроверг нахождение фигуристки на борту.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.