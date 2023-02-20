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Фигурное катание

Сегодня, 18:14

Источник: «Появившиеся в интернете новые подробности состояния Костомарова — чушь»

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Источник назвал недостоверной информацию, касающуюся изменений в состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Появившиеся в интернете новые подробности состояния Романа Костомарова — чушь. Дайте нам лечиться спокойно», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

20 января появилась информация о том, что у фигуриста началось кровоизлияние в лобной доле.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-20-istochnik-novyye-podrobnosti-sostoyaniya-kostomarova-chush-dayte-nam-lechitsya-spokoyno
Фигурное катание
Роман Костомаров
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