Источник: протезирование Костомарова пройдет через две-три недели

Сегодня, 10:14
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», — заявил источник.
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.
8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.