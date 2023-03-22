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Фигурное катание

Сегодня, 14:52

Источник рассказал, как идет процесс выздоровления фигуриста Костомарова

Алина Савинова
Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Процесс восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова идет медленно. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, пока не наблюдается резких изменений в состоянии фигуриста ни в одну из сторон.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: Sport24.ru
Фигурное катание
Роман Костомаров
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