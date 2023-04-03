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Сегодня, 08:50

Источник рассказал о состоянии Костомарова, который пока остается в реанимации

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото «СЭ»
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Источник сообщил, что состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным. Спортсмен пока находится в реанимации.

«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — цитирует ТАСС источник.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17432155
Роман Костомаров
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