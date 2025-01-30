Источник: российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту упавшего в США самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, который потерпел крушение в США, сообщает ТАСС.

В 1994 году фигуристы выиграли чемпионат мира в парном катании. Кроме того, они завоевывали серебряные и бронзовые награды мировых первенств. С 1998 года 52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов работали тренерами в США.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.