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Фигурное катание

Сегодня, 13:39

Источник: российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026

Камила Абдурахманова
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе, сообщили РИА «Новости» несколько источников.

По информации СМИ, по текущему сценарию ISU должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде. Приоритетом для ISU является решение вопроса относительно Олимпийских игр и отбора на них. Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: РИА Новости
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Фигурное катание
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