Источник: российских фигуристов могут вернуть на турниры в сезоне-2026/27, США и Япония не возражают

Российских фигуристов могут допустить к участию в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27 , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

ISU рассматривает вариант допуска спортсменов из России в юниорской и взрослой возрастных категориях в нейтральном статусе. В союзе были довольны итогами проведения Олимпийского квалификационного турнира в Пекине, где в женском одиночном разряде победила Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.

Среди федераций, которые не возражают против возвращения россиян, США и Япония.

«Можно сказать, что они определенно не возражают против участия нейтральных атлетов в других турнирах. Вместе с тем негативное отношение к подобному сценарию выражают федерации ниже рангом, и их довольно много», — цитирует РИА «Новости» источник.

ISU отстранил россиян весной 2022 года.