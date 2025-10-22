Видео
22 октября, 16:40

Источник: российских фигуристов могут вернуть на турниры в сезоне-2026/27, США и Япония не возражают

Руслан Минаев

Российских фигуристов могут допустить к участию в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

ISU рассматривает вариант допуска спортсменов из России в юниорской и взрослой возрастных категориях в нейтральном статусе. В союзе были довольны итогами проведения Олимпийского квалификационного турнира в Пекине, где в женском одиночном разряде победила Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.

Среди федераций, которые не возражают против возвращения россиян, США и Япония.

«Можно сказать, что они определенно не возражают против участия нейтральных атлетов в других турнирах. Вместе с тем негативное отношение к подобному сценарию выражают федерации ниже рангом, и их довольно много», — цитирует РИА «Новости» источник.

ISU отстранил россиян весной 2022 года.

Источник: РИА
1

  • Mario Nikitin

    :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

    22.10.2025

