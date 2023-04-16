Источник сообщает, что дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации

Российского фигуриста Романа Костомарова впервые дети навестили в больнице, сообщает портал Voice. У Костомарова 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья.

«В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию к пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — сообщает источник.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.