Источник сообщает, что Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей

Российского фигуриста Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, сообщает Mash.

По данным источника, спортсмен находится без сознания. Отмечается, что все сообщения в СМИ о том, что он пришел в себя, являются неправдивыми.

Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон, для того чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.