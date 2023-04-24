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Фигурное катание

Сегодня, 09:41

Источник сообщил, что Костомаров продолжает восстанавливаться. Его состояние стабильное

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Источник сообщил, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова сейчас стабильное. Спортсмен проводит восстанавливающие упражнения.

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — цитирует источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию. Также появилось информация, что фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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