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Фигурное катание

Сегодня, 15:31

Источник сообщил о риске остановки сердца у Костомарова при новой ампутации

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Фигуристу Роману Костомарову может потребоваться новая ампутация, однако пока что его организм к этому не готов, сообщил источник «Известий».

Экс-спортсмен на данный момент находится на аппарате ИВЛ и не может дышать самостоятельно. Во время операции по ампутации руки у него может остановиться сердце. На данный момент его организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

У Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://iz.ru/1482452/2023-03-13/istochnik-zaiavil-o-riske-ostanovki-serdtca-u-kostomarova-pri-novoi-amputatcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Роман Костомаров
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