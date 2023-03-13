Источник сообщил о риске остановки сердца у Костомарова при новой ампутации

Фигуристу Роману Костомарову может потребоваться новая ампутация, однако пока что его организм к этому не готов, сообщил источник «Известий».

Экс-спортсмен на данный момент находится на аппарате ИВЛ и не может дышать самостоятельно. Во время операции по ампутации руки у него может остановиться сердце. На данный момент его организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

У Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.