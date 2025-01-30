Источник: советская фигуристка Волянская находилась на борту самолета, который потерпел крушение в США

Советская фигуристка Инна Волянская была на борту самолета, потерпевшего крушение в США, сообщает РИА «Новости».

С 2017 года Волянская работала тренером в США.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.