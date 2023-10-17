Источник: тренерам запретили заниматься с Ангелополом

Российский фигурист Валерий Ангелопол не имеет возможности тренироваться, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, тренерам запретили заниматься с 19-летним фигуристом и пускать его на лед. Спортсмен хотел бы поддерживать форму и найти себе новую партнершу, но его не пускают ни на один из катков.

О распаде танцевальной пары Ангелопола с Василисой Кагановской стало известно 31 августа.

Позже фигуристка заявила, что Валерий принес на тренировку контракт и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет. По условиям контракта, Кагановская должна была оплачивать большинство расходов партнера.