Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:31

Источник: тренерам запретили заниматься с Ангелополом

Тренерам запретили заниматься с Ангелополом
Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский фигурист Валерий Ангелопол не имеет возможности тренироваться, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, тренерам запретили заниматься с 19-летним фигуристом и пускать его на лед. Спортсмен хотел бы поддерживать форму и найти себе новую партнершу, но его не пускают ни на один из катков.

О распаде танцевальной пары Ангелопола с Василисой Кагановской стало известно 31 августа.

Позже фигуристка заявила, что Валерий принес на тренировку контракт и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет. По условиям контракта, Кагановская должна была оплачивать большинство расходов партнера.

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
3
Обсудить
Читайте также
Депутат рады заявил о прибытии ракет ATACMS на Украину и использовании их ВСУ
Абдалла II заявил об отказе Иордании и Египта принять беженцев из сектора Газа
Захарова заявила о нелегитимности резолюции ПАСЕ по срокам президентства Путина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозалев: «Недоволен выступлением на «Гран-при России», прокат от попадания в тройку лучше не стал»