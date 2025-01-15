Источник: Трусова находится на третьем месяце беременности



Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) находится на третьем месяце беременности, сообщает Super.ru.

По предварительным данным, фигуристка Александра Трусова должна родить в июле 2025 года. Как сообщил источник из клиники, девушка чувствует себя хорошо, не испытывает токсикоза и проходит все необходимые обследования по назначению врача.

Александра наблюдается у акушера-гинеколога и заведующей приёмным отделением одной из ведущих столичных клиник. Стоимость родов у доктора фигуристки варьируется от 650 тысяч до 938 тысяч рублей.

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.