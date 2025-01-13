Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:25

Источник: Трусова не будет участвовать в отборе к Олимпийским играм-2026

Алина Савинова
Александра Трусова (Игнатьева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не планирует претендовать на участие в отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 20-летняя спортсменка в течение отборочного периода не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству ФФККР, поскольку продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года. Она не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Перед стартом нынешнего сезона фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России.

Ранее исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что при выборе спортсменов на отборочный турнир к Олимпийским играм будут учитываться результаты прошедшего чемпионата России, итоги предыдущих турниров, а также стабильность спортсменов и их психологическая устойчивость.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к олимпийским квалификационным соревнованиям в нейтральном статусе. В каждом из четырех видов допускается наличие не более двух спортсменов/пар (по одному основному и запасному). После отборочного турнира списки сократятся до одного основного участника в каждой дисциплине.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Читайте также
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Сегодня
Вчера
Неделя