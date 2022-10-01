Трусова во второй раз ушла от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова прекратила работу с Этери Тутберидзе, утверждает РИА «Новости». По данным источника, 18-летняя спортсменка будет работать с Светланой Соколовской.

В конце сентября на контрольных прокатах сборной России Трусова представляла группу Тутберидзе.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, она стала первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в одной программе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова связала возможный уход Трусовой от Тутберидзе с дружбой с Марком Кондратюком.