Источник: Трусова восстановила четверной лутц

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова восстановила прыжок в четыре оборота — лутц, сообщает РИА «Новости». Элемент, который оценивается дороже всех, она будет готовить к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Источник сообщил, что лутц у Трусовой уже получается «достаточно стабильно», девушка хотела бы выйти на прокаты как минимум с двумя видами ультра-си.

Вчера, 14 июля, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Александра Трусова решила возобновить профессиональную карьеру. Позже она подтвердила, что выступит в контрольных прокатах.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в турнирах в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.