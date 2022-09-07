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Фигурное катание

7 сентября, 12:27

Источник: в Москве неизвестный попытался поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный»

Виктория Кравченко

В Москве неизвестный попытался поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный» на Профсоюзной улице, информирует Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 сентября. Мужчина подошел к зданию с горючей жидкостью, в которой, предположительно, был бензин, смешанный с маслом. Он вылил раствор в щель окна и поджег, однако с первого раза ему не удалось это сделать. Мужчина вернулся и попытался снова поджечь жидкость. После того как из здания пошел дым, злоумышленник убежал. Охране быстро удалось потушить пожар.

В спортивном комплексе «Хрустальный» тренируется группа фигуристов Этери Тутберидзе.

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