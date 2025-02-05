Источник: Валиева еще не вернула медали, которых ее лишили из-за дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева не вернула медали, которых ее лишили решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС.

В декабре 2021 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению спортивного арбитражного суда (CAS) из-за обнаружения в ее допинг-пробах запрещенного вещества триметазидин.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, в том числе ее лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, как и других членов российской команды.