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Фигурное катание

Сегодня, 12:12

Источник: жена Костомарова Домнина не отходит от мужа

Отдел спорта «СЭ»
Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Global Look Press
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Как известно «СЭ», жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина пристально следить за процессом лечения своего мужа.

Источник сообщает, что чемпионка мира не отходит от его постели, спрашивает, почему врачи ставят то или иное лекарство, просит не ходить громко, когда Роман засыпает. Кроме того, Домнина сидит около Костомарова, разговаривает с ним или читает ему книги.

Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», но многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству. Костомарову были ампутированы кисти обеих рук и одна из стоп.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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