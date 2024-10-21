ISU может допустить фигуристов из России к участию в олимпийском сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) может вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в сезоне-2025/26, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что руководство ISU принципиально готово к данному сценарию и осознает, что когда-то им нужно будет решиться на это. Допуск россиян и белорусов в следующем сезоне может произойти, если ситуация в мире не будет утяжеляться.

Главным стартом сезона-2025/26 станут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее, 18 октября, появилась информация о том, что Совет Международного союза конькобежцев может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года.

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.