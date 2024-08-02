ИСУ обсуждает с МОК дальнейшие шаги по награждению фигуристов сборной России

Международный союз конькобежцев (ИСУ) контактирует с Международным олимпийским комитетом (МОК) для определения дальнейших шагов по награждению российских фигуристов бронзовыми медалями за командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

«В дополнение к сегодняшнему решению ИСУ находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги для третьего места», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службы ИСУ.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

В понедельник МОК объявил, что 7 августа в парижском Парке чемпионов вручит золотые награды американцам и серебряные — японцам.