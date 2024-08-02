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Фигурное катание

Сегодня, 17:32

ИСУ обсуждает с МОК дальнейшие шаги по награждению фигуристов сборной России

Виктория Кравченко
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Международный союз конькобежцев (ИСУ) контактирует с Международным олимпийским комитетом (МОК) для определения дальнейших шагов по награждению российских фигуристов бронзовыми медалями за командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

«В дополнение к сегодняшнему решению ИСУ находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги для третьего места», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службы ИСУ.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

В понедельник МОК объявил, что 7 августа в парижском Парке чемпионов вручит золотые награды американцам и серебряные — японцам.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: ТАСС
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