ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцоров

Президент Международного союза конькобежцев по фигурному катанию Бенуа Лавуа заявил, что конгресс ISU принял решение увеличить максимальный возраст для юниорских пар и танцоров на льду.

Теперь в юниорских соревнованиях среди спортивных пар девушки смогут выступать до 21 года, юноши — до 23. В танцах на льду представителям обоих полов разрешено выступать до 21 года. При этом между двумя партнерами допускается максимальная разница в возрасте в 7 лет. Ранее максимальный возраст для юниорских спортивных пар и танцевальных дуэтов составлял 19 лет (для девушек) и 21 год (для юношей).

«Это было сделано из соображений безопасности, чтобы обеспечить защиту от чрезмерной разницы в возрасте между мальчиком и девочкой. Мы подумали, что хорошим способом для этого станет увеличение правил, которые рассматривали бы нормальную разницу в возрасте между двумя фигуристами», — приводит ТАСС слова Лавуа.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что с повестки конгресса было снято предложение Канады по упрощению переходов фигуристов в другие сборные.

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев также не планирует допускать россиян к соревнованиям в следующем сезоне.