ISU опубликовал календарь ЧЕ и ЧМ по фигурному катанию в сезонах-2024/25 и 2025/26

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте опубликовал предварительный календарь с местами проведения чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию на сезоны-2024/25 и 2025/26.

Совет ISU утвердил проведение чемпионата мира 2025 года в Бостоне (США) 24-30 марта. В 2026 году — в Праге (Чехия) 23-29 марта.

Чемпионат Европы в 2025 году пройдет в Загребе (Хорватия) 20-26 января. В 2026 году — в Шеффилде (Великобритания) 12-18 января.

Распределение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку было отложено до следующего заседания.