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Фигурное катание

Сегодня, 15:45

ISU отстранил от соревнований канадского фигуриста Соренсена, обвиненного в сексуальном насилии

Ана Горшкова
Корреспондент
Николай Соренсен и Лоранс Фурнье-Бодри.
Фото Global Look Press
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Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований на неопределенный срок канадского фигуриста Николая Соренсена.

«ISU был проинформирован Канадской федерацией фигурного катания о санкциях в отношении Соренсена и принимает все необходимые меры для дисквалификации на неопределенный срок. Спортсмен был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU», — приводит ТАСС слова пресс-службы ISU.

Также организация отметила, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации.

Ранее Управление комиссара страны по вопросам добросовестности в спорте (OSIC) отстранило Соренсена на шесть лет из-за обвинений в сексуальном насилии.

Лоранс Фурнье-Бодри и&nbsp;Николай Соренсен. Канадского топ-фигуриста отстранили на 6 лет за сексуальное насилие. Пострадавшая молчала об этом долго

35-летний Соренсен выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри. Они двукратные серебряные призеры чемпионата четырех континентов (2023, 2024), победители этапа «Гран-при» NHK Trophy (2022), победители турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy (2022), чемпионы Канады (2023), бронзовые призеры чемпионата Канады (2019).

Источник: ТАСС
Лоранс Фурнье-Бодри/ Николай Соренсен

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