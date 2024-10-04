ISU отстранил от соревнований канадского фигуриста Соренсена, обвиненного в сексуальном насилии

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований на неопределенный срок канадского фигуриста Николая Соренсена.

«ISU был проинформирован Канадской федерацией фигурного катания о санкциях в отношении Соренсена и принимает все необходимые меры для дисквалификации на неопределенный срок. Спортсмен был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU», — приводит ТАСС слова пресс-службы ISU.

Также организация отметила, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации.

Ранее Управление комиссара страны по вопросам добросовестности в спорте (OSIC) отстранило Соренсена на шесть лет из-за обвинений в сексуальном насилии.

35-летний Соренсен выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри. Они двукратные серебряные призеры чемпионата четырех континентов (2023, 2024), победители этапа «Гран-при» NHK Trophy (2022), победители турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy (2022), чемпионы Канады (2023), бронзовые призеры чемпионата Канады (2019).