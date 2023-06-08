ISU планирует отложить вопрос допуска россиян к взрослым стартам до октября

В Международном союзе конькобежцев (ISU) собираются отложить вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до октября, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска россиян на совете организации, ближайшее заседание которого пройдет с 9 по 11 июня в Будапеште (Венгрия).

По информации источника, вопрос о возвращении российских фигуристов на взрослые турниры, вероятнее всего, будет отложен на октябрь. На совете в июне он будет затронут, но решений, скорее всего, принято не будет.

При этом по юниорам, вероятно, решение будет принято гораздо раньше. В противном случае, у российских фигуристов не останется времени на подготовку к юниорским этапам «Гран-при», на которых у России есть резервные квоты.

Также сообщается, что ISU в вопросах допуска будет целиком полагаться на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.