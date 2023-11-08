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Фигурное катание

Сегодня, 18:15

ISU почтил память олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова

Виктория Кравченко
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Международный союз конькобежцев (ISU) почтил память двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова.

Экс-спортсмен скончался 31 октября в возрасте 91 года. Он умер во сне в швейцарском Интерлакене.

«ISU отдает дань памяти Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой теплотой», — говорится в заявлении ISU.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, что Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.

Протопопов с женой завоевали две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда они вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.

Источник: https://www.isu.org/figure-skating/news/news-fsk/14738-two-time-olympic-pair-skating-champion-oleg-alekseevitch-protopopov-passed-away-at-age-91?templateParam=15
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