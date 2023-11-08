ISU почтил память олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова

Сегодня, 18:15
Международный союз конькобежцев (ISU) почтил память двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова.
Экс-спортсмен скончался 31 октября в возрасте 91 года. Он умер во сне в швейцарском Интерлакене.
«ISU отдает дань памяти Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой теплотой», — говорится в заявлении ISU.
Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, что Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.
Протопопов с женой завоевали две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.
Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда они вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.