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Допинг

Сегодня, 11:03

ISU считает, что Валиева должна понести наказание

В ISU хотят наказать российскую фигуристку Валиеву за допинг
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) считают, что молодые спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести ответственность.

В заявлении ISU, которое опубликовал ТАСС, сообщается, что в организации придерживаются мнения о защите всех молодых спортсменов от допинга. Однако отмечается, что защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

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19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/18824301
Фигурное катание
Камила Валиева
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