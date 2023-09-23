ISU считает, что Валиева должна понести наказание

В Международном союзе конькобежцев (ISU) считают, что молодые спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести ответственность.

В заявлении ISU, которое опубликовал ТАСС, сообщается, что в организации придерживаются мнения о защите всех молодых спортсменов от допинга. Однако отмечается, что защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.