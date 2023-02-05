0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Церемония вручения премий ISU: прямая трансляция

Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 5 февраля, в Цюрихе (Швейцария) состоится церемония награждения ISU Skating Awards. Начало трансляции — в 15:00 по московскому времени.

Российская фигуристка Анна Щербакова вошла в шорт-лист претендентов в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). Также на эту премию претендуют Натан Чен, а также Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

4 февраля стало известно, что Щербакову не пригласили на вручение премии ISU из соображений безопасности.

Щербакова также является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Смотреть прямую трансляцию церемонии можно в 15:00 (мск) на сайте Окко.

Фигурное катание
Анна Щербакова
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: фигуристу Костомарову грозит ампутация левой ноги