ISU ужесточил условия участия трансгендеров в соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) ужесточил условия участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ISU.

Организация изменила требования к уровню тестостерона у сменившим пол трансгендеров. Ранее в женских соревнованиях им было необходимо сохранять уровень тестостерона не выше 5 нмоль/л на протяжении последних 12 месяцев, теперь общий уровень тестостерона должен быть ниже 2,5 нмоль/л в течение 24 месяцев.

По данным источника, если трансгендер нарушит эти условия допуска или своевременно не предоставит необходимые данные мониторинга, сведения о его местонахождении, то результаты будут аннулированы, а ему будет запрещено участвовать в женских турнирах в течение 24 месяцев (в постпубертатный период).

В августе Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно запретила игрокам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в женских турнирах. Также Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях на территории страны.

Глава МОК Томас Бах ранее рассказывал о рамках для международных федераций для участия трансгендеров в соревнованиях в соответствии с научными подходами.