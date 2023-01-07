Итальянский фигурист Грассль готов к работе с Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию итальянец Даниэль Грассль готов сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе на постоянной основе, сообщает РИА Новости.

По информации источника, 20-летний фигурист расстался со своим тренером Лоренцо Магри после того, как занял четвертое место на чемпионате страны, впервые за несколько лет не попав в тройку призеров. Тутберидзе приглашала Грассля в свою группу летом прошлого года. В данный момент стороны близки к началу сотрудничества на постоянной основе, окончательное решение за российским тренером.

Отмечается, что стороны должны заключить соглашение в ближайшее время.

Грассль является четырехкратным чемпионом Италии.