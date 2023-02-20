0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:21

Скобрев — о судействе на юниорском первенстве: «Плющенко готов сделать многое, чтобы такой ситуации не повторялось»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер по физподготовке в академии Евгения Плющенко Иван Скобрев прокомментировал заявление двукратного олимпийского чемпиона о возможной смене гражданства его ученицами.

«Если мы говорим о Титовой, то все нужно было сделать в короткой программе. То есть, не допустить тех ошибок, которые у нее были. Сейчас вопрос стоит не в местах, а в том разбросе оценок, которые поставили судьи. К этому есть вопросы у всей команды Евгения Плющенко. Я пока не могу до конца прокомментировать, какие действия будут проводиться, но в том, что Евгений Викторович готов сделать многое, чтобы больше такой ситуации не повторялось, я уверен.

Евгений Викторович готов встречаться со спортивным руководством нашей страны, чтобы сделать какую-то нейтральную оценку происходящему. При необходимости разобрать катание каждого соперника и поставить оценки каким-нибудь независимым штабом судей. Эта работа ведется. Уже в команде пишутся вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Это в любом случае пойдет на пользу фигурному катанию», — цитирует Скобрева Metaratings.ru.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.

Источник: https://metaratings.ru/news/skobrev-ob-ocenkakh-na-yuniorskom-pervenstve-plyushenko-gotov-sdelat-mnogoe-chtoby-takogo-bolshe-ne-povtoryalos-229455/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Иван Скобрев
2
Обсудить
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка поддержала Костомарова: «Рома, молюсь за тебя»

Тарасова заявила, что у нее подкосились ноги от новости об ухудшении состояния Костомарова