«Известия»: у фигуриста Костомарова есть проблемы с печенью

У российского фигуриста Романа Костомарова есть проблемы с печенью из-за отека и количества лекарств, сообщает источник «Известиям».

По словам источника, у спортсмена есть небольшой участок забитых сосудов в голове, но сильного отека нет. Почки слабо, но справляются с жидкостью. На данный момент фигурист подключен к ИВЛ.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» заявили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.