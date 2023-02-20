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Сегодня, 15:27

«Известия»: у фигуриста Костомарова есть проблемы с печенью

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У российского фигуриста Романа Костомарова есть проблемы с печенью из-за отека и количества лекарств, сообщает источник «Известиям».

По словам источника, у спортсмена есть небольшой участок забитых сосудов в голове, но сильного отека нет. Почки слабо, но справляются с жидкостью. На данный момент фигурист подключен к ИВЛ.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» заявили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://iz.ru/1473022/2023-02-20/istochnik-rasskazal-o-problemakh-s-pecheniu-u-kostomarova?main_click
Роман Костомаров
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