Рудковская рассказала о болезни Плющенко: «Врачи не смогли его поднять с постели»

Известный продюсер, организатор шоу «Снегурочка» Яна Рудковская перед началом премьерного шоу в Москве объявила о болезни Евгения Плющенко.

— Очень сложно говорить две новости. Одна очень хорошая, вторая — не очень. Наверное, начну с не очень хорошей, а закончу — хорошей. К сожалению, за 25 историй в большом спорте случилась неприятность — 39,4 два дня у Евгения Плющенко. Это впервые в его истории. Я понимаю, что многие пришли сюда посмотреть на моего мужа. Обстоятельства сложились так, что врачи не смогли его сегодня поднять — у него грипп.

У нас есть прекрасная замена — его роль Волшебника будет исполнять двукратный вице-чемпион России, двукратный вице-чемпион Европы Александр Самарин. Он передает вам большой привет. Вот так сложилась жизнь. Я могу все, но спеть за Диму Билана и откататься за Евгения Плющенко не могу, — сказала Рудковская.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» проходит в Москве на «ВТБ-Арене».